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Общество29 сентября 2022 6:54

В Томске зам Генпрокурора Демешин дал поручение проверить ход уголовных дел

Поручения были даны в ходе рабочего визита в прокуратуре Томской области
Алёна ГОЛЕВА
Заместитель генпрокурора Демешин дал поручения

Заместитель генпрокурора Демешин дал поручения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 29 сентября, Дмитрий Демешин, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, провел в Томске совещание, где дал поручения по вопросам жителей города.

"По ряду обращений граждан и представителей бизнес-сообщества Генеральным прокурором Российской Федерации прокуратуре Томской области даны конкретные поручения о незамедлительном принятии мер уголовно-правового характера", - отмечает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Кроме того, были поручения о проведении доследственных проверок, надзора за заведением и расследованием уголовных дел.

Демешин дал инструкции участникам совещаний, определил комплекс дополнительных мер, направленный на эффективное устранение нарушений закона и восстановление нарушенных прав заявителей.

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