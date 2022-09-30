Жители Томской области пожаловались на некачественные детские площадки и дороги

Заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин провел в Томске личный прием граждан Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В четверг, 29 сентября, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин встретился с гражданами региона и поручил местным органам управления взятьв разработку жалобы от жителей.

"На прием обратилось 15 заявителей, которые рассказали об имеющихся в регионе проблемах, нарушениях социальных прав граждан", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Граждане обратились с разными проблемами. Начиная с частных случаев: домов, которые не газифицированы, находятся без надлежащего водоснабжения. И заканчивая общими вопросами: низкое качество дорог и детских площадок, неликвидированные незаконные свалки.

Кроме того, поступило обращение от жителей Каргасокского района области. Граждане попросили оказать поддержку в получении компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Напомним, в четверг, 29 сентября, зам Генпрокурора Демешин дал поручение проверить ход уголовных дел в Томске, поручения были даны в ходе рабочего визита в прокуратуре.

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