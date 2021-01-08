Первая партия троллейбусов из Москвы прибыла в Томск, транспортные средства раньше принадлежали «Мосгортрансу». Сейчас сотрудники «Трамвайно-троллейбусного управления» готовят технику к выходу на линию города, сообщает пресс-служба городской мэрии.– Пополнение за счет столичного электротранспорта томского автопарка позволит обеспечить комфорт и безопасность томичей, сократить интервалы движения общественного транспорта, – говорится в сообщении. Троллейбусы выйдут на маршруты, как только пройдут диагностику, а также косметический и профилактический ремонт.Как сообщает мэрия Томска, всего до конца весны город получит 40 таких транспортных средств, выпущенных в 2007-2020 годах, моделей ТРОЛЗА 5265, АКСМ321 и СВАРЗ-МАЗ 6235. Отмечается, что 16 из них работают на автономном ходу – батарея позволяет двигаться без внешнего питания несколько километров.Сегодня в троллейбусном парке Томска находится техника со сроком эксплуатации 14-15 лет. Ежедневно на линии города выходят порядка 80 единиц электротранспорта, из них 50 – троллейбусы.