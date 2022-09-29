Из-за недостатка внимания жительница Томской области ударила знакомого ножом

Мужчина получил тяжкий вред здоровью Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница села в Томской области долгое время не могла связать со своим возлюбленным по телефону. Когда она нашла его в компании друзей, то угрожала и ударила ножом заступившегося за него мужчину. Об этом сообщает прокуратура Томской области.

"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая, обеспокоенная тем, что ее возлюбленный не выходит с ней на связь, отправилась к нему домой. Не обнаружив мужчину по месту жительства, она решила его подождать", - пишет пресс-служба.

Когда все-таки 40-летней женщине удалось увидеть своего мужчину, она разозлилась, так как он выбрал друзей для времяпровождения, а не ее. Затем начались угрозы, печальным следствием которых стало ножевое ранение в живот друга ее возлюбленного. Он хотел успокоить женщину.

Сельчанка обвиняется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия". Уголовное дело направили в суд.

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