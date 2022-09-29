Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье29 сентября 2022 8:18

В Томской области выявили 381 новый случай заболевания COVID-19

Оперштаб предоставил данные на 29 сентября
Алёна ГОЛЕВА
Оперштаб предоставил данные на 29 сентября

Оперштаб предоставил данные на 29 сентября

Фото: Олег Укладов

Сегодня, 29 сентября 2022 года, в Томской области выявили 381 новый случай заражения COVID-19, 1 человек скончался. В общей сложности сейчас в регионе 149 975 подтвержденных случая. Сайт стопкоронавирус.рф предоставил актуальные данные.

Оперштаб сообщает, что в Томской области 669 жителей выздоровели от COVID-19 за сутки. В общей сложности 145 158 жителей региона вылечились от инфекционного зболевания.

За последние сутки в стране выявлено 38 739 заболевших коронавирусной инфекцией, 109 пациентов скончалось, 57 937 выздоровели.

Читайте также: В Томской области на 20% снизилось производство колбасы и медикаментов.