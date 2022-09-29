В Томской области выявили 381 новый случай заболевания COVID-19

Оперштаб предоставил данные на 29 сентября Фото: Олег Укладов

Сегодня, 29 сентября 2022 года, в Томской области выявили 381 новый случай заражения COVID-19, 1 человек скончался. В общей сложности сейчас в регионе 149 975 подтвержденных случая. Сайт стопкоронавирус.рф предоставил актуальные данные.

Оперштаб сообщает, что в Томской области 669 жителей выздоровели от COVID-19 за сутки. В общей сложности 145 158 жителей региона вылечились от инфекционного зболевания.

За последние сутки в стране выявлено 38 739 заболевших коронавирусной инфекцией, 109 пациентов скончалось, 57 937 выздоровели.

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