На трассе "Томск — Самусь" перевернулся пассажирский автобус

Одну из пассажирок автобуса доставили в медицинское учреждение. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

Пожилая женщина пострадала в аварии с участием автобуса на 20 километре дороги "Томск — Самусь" 29 сентября, сообщает в Telegram-канале Томская полиция.

"29 сентября в 10.50 <...> автобус ПАЗ, следующий по маршруту Томск – Северск, под управлением 34-летнего мужчины-водителя, съехал с проезжей части и опрокинулся", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на момент аварии в автобусе находились три пассажира. Женщина 1956 года рождения доставлена в медицинское учреждение для осмотра.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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