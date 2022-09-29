Пенсионерка из Северска отдала мошенникам 50 тысяч рублей за спасение дочери от тюрьмы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проживающая в ЗАТО Северск 81-летняя женщина отдала мошеннику 50 тысяч рублей, чтобы спасти дочь от несуществующего уголовного дела, сообщает пресс-служба томской полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Женщина рассказала в полиции, что в ночное время ей позвонил неизвестный и представился следователем. Мужчина сообщил, что ее дочь якобы сбила человека насмерть в аварии, но может избежать уголовной ответственности, если передать деньги курьеру, который приедет к дому пенсионерки. При этом неизвестный воздействовал на пенсионерку и запрещал ей прекращать разговор, угрожая, что отвести дочь от ответственности будет уже невозможно.

Томичка поверила мошенникам и передала 50 тысяч рублей неизвестному мужчине, стоявшему на улице. Позвонив дочери, она поняла, что стала жертвой мошенников.

Полиция просит граждан сохранять бдительность и напоминает, что если собеседник, представившийся сотрудником правоохранительных органов, требует деньги под предлогом спасения родственника от уголовного преследования, — скорее всего, это мошенник. В таких случаях следует в первую очередь связаться с родными и убедиться, что с ними все в порядке.

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