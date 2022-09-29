Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 сентября 2022 6:42

Пенсионерка из Северска отдала мошенникам 50 тысяч рублей за спасение дочери от тюрьмы

Женщина стала жертвой мошенников
Кирилл Гостев
Пенсионерка из Северска отдала мошенникам 50 тысяч рублей за спасение дочери от тюрьмы

Пенсионерка из Северска отдала мошенникам 50 тысяч рублей за спасение дочери от тюрьмы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проживающая в ЗАТО Северск 81-летняя женщина отдала мошеннику 50 тысяч рублей, чтобы спасти дочь от несуществующего уголовного дела, сообщает пресс-служба томской полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Женщина рассказала в полиции, что в ночное время ей позвонил неизвестный и представился следователем. Мужчина сообщил, что ее дочь якобы сбила человека насмерть в аварии, но может избежать уголовной ответственности, если передать деньги курьеру, который приедет к дому пенсионерки. При этом неизвестный воздействовал на пенсионерку и запрещал ей прекращать разговор, угрожая, что отвести дочь от ответственности будет уже невозможно.

Томичка поверила мошенникам и передала 50 тысяч рублей неизвестному мужчине, стоявшему на улице. Позвонив дочери, она поняла, что стала жертвой мошенников.

Полиция просит граждан сохранять бдительность и напоминает, что если собеседник, представившийся сотрудником правоохранительных органов, требует деньги под предлогом спасения родственника от уголовного преследования, — скорее всего, это мошенник. В таких случаях следует в первую очередь связаться с родными и убедиться, что с ними все в порядке.

Читайте также: Томичей предупреждают о мошенниках в костюмах спасателей