Томичей предупреждают о мошенниках в костюмах спасателей

Аферисты вымогают деньги под видом сотрудников служб МЧС Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает жителей региона об участившихся случаях мошенничества со стороны людей, выдающих себя за сотрудников МЧС.

Люди в костюмах МЧС России предлагают бизнесменам за деньги избежать проверок пожарной безопасности, а простым гражданам — приобрести огнетушители и системы пожарной сигнализации по стоимости в несколько раз выше рыночной, угрожая при отказе штрафами.

МЧС России напоминает, что о проведении проверки собственнику по закону должны сообщить заранее с указанием проверяющего лица и сроков проверки. Ведомство не оказывает платных услуг, ничего не продает и не штрафует за отсутствие огнетушителей или датчиков в домах, а сотрудники носят форменную одежду и имеют при себе удостоверение.

О случаях мошенничества и подозрительных лицах следует сообщить по телефону 02 или 102, для консультации по пожарной безопасности — в региональное управление МЧС России.

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