В Томске в минусовую температуру перестанут работать электросамокаты

Самокаты в Томске встанут на паузу во время снегопадов Фото: Ксения Высотина

Сервис проката электросамокатов Whoosh станет недоступен в Томске с наступлением холодов, сообщила на этой неделе пресс-служба компании. Активные подписки на время непогоды будут заморожены.

"Сами самокаты при этом остаются на улицах — как только осадки сойдут (следим за этим в режиме real-time), вновь сделаем их доступными", — говорится в сообщении.

Компания уточнила, что сезон будет закрыт окончательно только при наступлении стабильной минусовой температуры, появлении гололедицы или сугробов, когда ездить на самокате станет небезопасно.

Напомним, в Томске и ряде других городов Сибири в ночь на 28 сентября выпал первый снег. Прогноз погоды обещает томичам осадки на протяжении всей недели.