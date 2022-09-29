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Общество29 сентября 2022 4:14

В Томске в минусовую температуру перестанут работать электросамокаты

Транспорт останется на улицах города, но работать не будет
Кирилл Гостев
Самокаты в Томске встанут на паузу во время снегопадов

Самокаты в Томске встанут на паузу во время снегопадов

Фото: Ксения Высотина

Сервис проката электросамокатов Whoosh станет недоступен в Томске с наступлением холодов, сообщила на этой неделе пресс-служба компании. Активные подписки на время непогоды будут заморожены.

"Сами самокаты при этом остаются на улицах — как только осадки сойдут (следим за этим в режиме real-time), вновь сделаем их доступными", — говорится в сообщении.

Компания уточнила, что сезон будет закрыт окончательно только при наступлении стабильной минусовой температуры, появлении гололедицы или сугробов, когда ездить на самокате станет небезопасно.

Напомним, в Томске и ряде других городов Сибири в ночь на 28 сентября выпал первый снег. Прогноз погоды обещает томичам осадки на протяжении всей недели.