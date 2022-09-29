В Томске 29 сентября ожидают мокрый снег и 3 градуса тепла

Осадки будут идти в городе до конца недели Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В четверг в Томске вновь ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, дневная температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла, сообщает гидрометцентр региона.

Томичей также предупреждают об образовании гололедных явлений в ночное и утреннее время. Ветер на всей территории региона северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Томской области 29 сентября будет от нуля до +5°C, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах — гололед, установление временного снежного покрова. На северо-западе области существенных осадков не ожидается.

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