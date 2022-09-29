Житель Томска обнаружил под капотом своей машины живую ласку

В среду вечером, 27 сентября, томич опубликовал в сообществе "Регион-70 Томск" видео, на котором видно небольшого зверька. Комментаторы не пришли к единому мнению, какой именно это зверь.

"Вот такого зверька встретил сегодня утром. Зоркальцево", - написал автор записи.

Жители города разделились на две группы, одни посчитали, что животное - хорек, другие, что это ласка. Некоторые к появлению зверька отнеслись с юмором, сравнив его с "перископом" и "личным автомехаником".

Напомним, жители Томской области заметили медведя на дачах в селе Межениновка, местных жителей попросили быть аккуратными.

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