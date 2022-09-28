В Томске всю неделю будет идти снег

В Томске до конца этой недели будет идти мокрый снег. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

В Томске до конца этой недели будет идти мокрый снег. Ночью столбики термометра упадут до -5 градусов, сообщила журналисту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

По прогнозам синоптика, в городе всю неделю будут идти осадки в виде мокрого снега. Отмечается, что на данный момент осадки наблюдаются по югу региона из-за прохождения циклона. На севере Томской области осадков нет.

Также прогнозируется, что до конца недели ночная температура будет варьироваться от 0 до -5 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +5 градусов. Синоптик добавила, что резкого похолодания пока что не будет.

Снег, который сейчас наблюдается в виде осадков, не установит снежный покров в городе. Уточняется, что средняя дата окончательного залегания снега в Томской области — 28 октября.

Напомним, что на прошлой неделе в Томске заготовили более 1 тысячи тонн песка на случай заморозков. Также администрация города уже сообщила, что специалисты «Томск САХ» мониторят погодные условия в круглосуточном режиме.