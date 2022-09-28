Томское охранное предприятие не выплатило почти 5 млн своим сотрудникам

Организация задолжала заработную плату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Кировского района Томска провела проверку исполнения трудового законодательства у частного охранного предприятия "Алькор". Выяснилось, что организация задолжала более 4,6 миллионов рублей заработной платы.

"Установлено, что частное охранное предприятие имеет задолженность по заработной плате перед 26 работниками в сумме свыше 4,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла директору предприятия представление, направила в суд заявления о выдаче судебных приказов, а также возбудила дело об административном правонарушении по статье "невыплата в установленный срок заработной платы".

В итоге задолженность по заработной плате полностью погашена.

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