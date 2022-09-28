Томский психолог Шагалова рассказала как избавиться от негативных эмоций

прислушиваться и заботиться о себе - лучшее, что человек может сделать для себя Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Расслабление и полное умиротворение - то, к чему стоит стремиться каждому, независимо от ситуации. Как избавится от негативных эмоций рассказала "АиФ-Томск" Людмила Шагалова, клинический психолог.

Один из главных советов, который дала психолог - не нужно заглядывать в будущее, лучше всего расслабиться и судить ситуацию по тому, что происходит сегодня.

"В ситуации неопределенности усиливается тревога. Трудно планировать, сложно представить, что будет завтра, через неделю, месяц. Это нормально тревожиться в этой ситуации", - говорит Шагалова.

Обычно тревога не помогает принять взвешенное решение, она может служить основой для спонтанных необдуманных действий, сильных переживаний, которые уже сейчас мешают сделать жизнь приемлемой.

Во время тревожного состояния лучше обратить внимание на свое общее самочувствие, чтобы понять динамику влияния стресса на организм. Если повышается сердцебиение и дыхание, а также тремор, не стоит этого пугаться.

Физическая активность, горячий душ, чашка ароматного кофе и другие приятные мелочи жизни могут помочь преодолеть зацикленность на негативе и обратиться к реальности.

"Иногда для снижения тревоги важно ее выразить, поплакать, погрустить под печальную музыку тоже нормально некоторое время", - резюмирует Шагалова.

Во всяком случае, прислушиваться и заботиться о себе - лучшее, что человек может сделать для себя. Однако, если вы заметили у себя потерю аппетита, апатию, упадок сил или бессонницу, то стоит обратиться к специалисту.

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