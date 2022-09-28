Жителя Северска будут судить за незаконную перепланировку квартиры

Мужчина игнорировал предписания СП, в итоге его задержали на трассе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Томской области, проживающий в Северске, сделал в своей квартире перепланировку. Однако мужчина не узаконил свои действия и не впускал специалистов для оценки, об этом сообщает УФССП России по Томской области.

"Двери квартиры должник не открывал, на звонки не реагировал, в связи с чем приставы объявили его в исполнительный розыск", - говорится в сообщении.

Мужчину удалось найти, однако он не выполнил требования суда и не изменил своего поведения. Позднее его задержали сотрудники ГИБДД и доставили в отделение. За добровольный срок - неделю сотрудники администрации все-таки попали в квартиру и убедились в существовании незаконной перепланировки.

Если в течение трех месяцев северчанин не приведет квартиру в первоначальное состояние, иск с требованием устранить нарушения направят в суд.

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