В Томске разыскивают похитителя средств с банковской карты ребенка

В Томске разыскивают мужчину, похитившего средства с банковской карты ребенка. Фото: Следственный комитет Томской области

В Томской области разыскивается мужчина, который похитил денежные средства с банковской карты несовершеннолетнего в марте 2022 года, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным, мужчина совершил кражу в магазине "Ярче" на проспекте Фрунзе, 152, в 17:05 24 марта.

Сообщить о местонахождении подозреваемого можно в следственное управление СК РФ по региону по телефону 8-913-811-49-30, либо по телефону 02.

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