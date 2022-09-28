В Ленинском районе Томска установили более 10 детских площадок

Больше всего площадок появилось на Каштаке Фото: Виктор Гусейнов

В Ленинском районе Томска установили 11 детских игровых площадок за благоустроительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

"Больше всего площадок для ребят поставлено на Каштаке, здесь большой спальный район, поэтому запрос на архитектурные формы для ребятишек больше, чем в центре. И ремонт спортивных снарядов тоже больше всего проведен на Каштаке", - говорится в сообщении.

Кроме строительства было отремонтировано семь площадок. Пресс-служба отмечает, что ломаются чаще всего подвижные части, из-за чего приходится искать подрядчиков, готовых выполнить индивидуальный заказ.

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