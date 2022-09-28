В Томской области произошло ДТП с участием комбайна

Комбайнер был пьян, а пассажирка легкового авто пострадала Фото: Дмитрий СТЕШИН

Житель Томской области, который на специальном оборудовании двигался по трассе Томск-Каргала-Колпашево, был в состоянии алкогольного опьянения и не выполнил требования знаком. В результате ДТП 27 сентября пострадала женщина-пассажирка в легковом автомобиле.

"62-летний водитель зерноуборочного комбайна Topliner не выполнил требование дорожного знака "Уступите дорогу" и допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Fielder, который двигался по главной дороге", - говорится в сообщении.

Женщину 59-лет, которая была пассажиркой в легковом автомобиле, с травмами доставили в больницу. Экспертиза жепоказала, что водитель комбайна был в состоянии алкогольного опьянения.

Дело по статье части 1 статьи 12.8 КоАП РФ направили в суд.

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