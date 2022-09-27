Минцифры рекомендовало дать отсрочку томским айтишникам с непрофильным образованием Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ уточнило перечень направлений подготовки специалистов IT-компаний, которым рекомендовано освобождение от мероприятий частичной мобилизации.

Ранее ведомство сообщало, что под мобилизацию не попадут только специалисты с профильным образованием, однако большое число российских программистов — самоучки.

В новом списке, составленном на основании предложений отрасли, содержится уже 195 направлений подготовки по программам высшего образования. В нем уже содержатся многие непрофильные специальности, такие как психология, лингвистика, социология и даже звукорежиссура.

Отметим, что сотрудники IT-компаний со средним специальным образованием все еще могут быть призваны. В Минцифры подчеркивают, что само по себе трудоустройство не дает права на освобождение от призыва — сотрудник должен выполнять критически важные функции.

Кроме того, с 27 сентября на портале Госуслуг должен заработать сервис для сбора сведений аккредитованных IT-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться на военную службу.

Кроме айтишников, под призыв в рамках частичной мобилизации не будут привлечены по меньшей мере девять категорий томичей.