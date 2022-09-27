Более 1400 жителей Томской области в 2022 году пришли на лечение сердца

Большинство больных поступили на лечение в стационар с ишемической болезнью сердца Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Облздрав сообщает, что в Томской области за девять месяцев 2022 года в областной клинической больнице прошел лечение 1 421 пациент. Большинство больных поступили на лечение в стационар с ишемической болезнью сердца.

"До появления внутрисосудистых методов основным хирургическим методом лечения ишемической болезни сердца была операция коронарного шунтирования. В последние годы многим больным удается избежать хирургического вмешательства благодаря использованию малотравматичных методов, одним из которых является коронарное стентирование", - сообщает пресс-служба.

Операция проводится при помощи высокотехнологичного цифрового аппарата - ангиографа. Принцип его работы заключается в том, что при помощи рентгеновского излучения слабой мощности визуализируется характер, месторасположение и степень сужения коронарных сосудов. Вмешательство проходит под местным обезболиванием. Такие операции позволяют вернуть больного к работоспособному состоянию за несколько дней.