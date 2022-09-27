В центре Томска перекроют движение 2 октября на время шествия ссузов Фото: Ксения Высотина

Несколько улиц в центре Томска закроют для движения транспорта в воскресенье утром, 2 октября, из-за шествия профессиональных образовательных организаций, сообщается на сайте мэрии.

Колонна участников шествия пройдет от переулка Пионерского по улице Набережная реки Ушайки — пер. Батенькова — ул. Гагарина до пл. Новособорной.

В связи с шествием движение по улице Гагарина будет перекрыто до пер. Батенькова до пр. Фрунзе с 9:00 до 12:00, а также по ул. Набережная реки Ушайки от пер. Пионерского до пер. Батенькова и по пер. Батенькова от пр. Ленина до ул. Крылова (здесь будет формироваться колонна).

Кроме того, с 7:00 до 18:00 будут перекрыты проезды с площади Новособорной к проспекту Фрунзе и между ул. Советской и пр. Ленина в связи с проведением выставки-ярмарки.

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