Проезд в плацкарте для томичей с 1 октября может подорожать на 6,52%. Фото: РЖД

Стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 октября может быть повышена на 6,52%, как стало известно из проекта приказа ФАС России на сайте regulation.gov.ru.

"Проектом приказа предусмотрена дополнительная индексация тарифов, сборов и платы на работы (услуги), выполняемые ОАО «Российские железные дороги», АО «Федеральная пассажирская компания» (далее – ФПК), <...> на перевозку пассажиров ‎в плацкартных и общих вагонах с 1 октября 2022 года на 6,52%", — уточняется в пояснительное записке к проекту.

По состоянию на 27 сентября проект проходит этап независимой антикоррупционной экспертизы. Повышение тарифов не коснется пригородных поездов.

По данным сайта Яндекс.Расписания, Томск является местом назначения семи поездов дальнего следования, билеты на которые подорожают в случае одобрения проекта: 115/116 Томск-Адлер, 203/204 Томск-Анапа, 529/530 Томск-Тайга, 601/602 Томск-Бийск, 609/610 Томск-Новокузнецк, 637/638 Томск-Новосибирск (беспересадочные вагоны до Москвы), 869/870 Томск-Новосибирск ("Дневной экспресс").