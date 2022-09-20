С октября уехать в столицу можно будет и в выходные. Фото: РЖД

С 3 октября беспересадочные вагоны из Томска в Москву начнут курсировать ежедневно, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги. Сейчас движение беспересадочных вагонов организовано только по будням.

Напомним, беспересадочные вагоны в составе поезда №637/638 заменили фирменный поезд "Томич", движение которого прекратилось в конце 2020 года из-за снижения пассажиропотока. Вагоны в Новосибирске присоединяют к поезду "Владивосток-Москва".

По данным сайта РЖД, стоимость проезда из Томска в Москву в беспересадочном вагоне варьируется от 3 912 рублей в плацкартном вагоне до 11 648 рублей в купе. Поезда отправляются в 12:30 по местному времени, общее время в пути — 53 часа 28 минут.