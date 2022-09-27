В Томской области за 8 месяцев в ДТП пострадали 83 человека

Наибольшее число наездов на пешеходов произошло на территории города Томска. Фото: Ксения Высотина

За период с января по август в Томской области в ДТП пострадали 84 человека, восемь из них - погибли. Об этом сообщил журналисту "КП-Томск" представитель регионального УМВД.

"За 8 месяцев 2022 года в Томской области зарегистрировано 83 наезда на пешеходов, в результате которых погибли 8 человек, получили ранения - 79", - сообщили в полиции.

Отмечается, что наибольшее число наездов на пешеходов произошло на территории города Томска - 47 происшествий, при этом 2 человека погибли, ранены - 47.

Также на территории Томского района совершено 9 происшествий, в результате погибли - 2, ранены - 7.

Напомним, что сегодня, 27 сентября, сообщалось, как в результате ДТП на Елизаровых в Томске пострадал 21-летний водитель.