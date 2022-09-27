Находящиеся в Томске жители Донбасса 27 сентября могут проголосовать в Пушкинской библиотеке

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 27 сентября, открылись пункты голосования для жителей Донбасса, которые находятся в Томской области. Голосующие могут прийти в Пушкинскую библиотеку по адресу ул. Карла Маркса, 14.

Напомним, что приезжие жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области смогут проголосовать на референдуме. Голосование проходит с 23 по 27 сентября.

Фото: Ксения Высотина

На площади перед региональной библиотекой им. Пушкина с самого утра играет музыка, а на здании висят плакаты, по которым жителей Донбасса оповещаю, где проходит референдум.

Фото: Ксения Высотина

Вход в пункт голосования расположился через соседний вход от библиотеки.

Фото: Избирательная комиссия Томской области

На участке наблюдатели просят предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий проживание на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей.

Напомним, что по вопросам участия в референдуме можно обратиться по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-00-20 или позвонить на «горячую линию» в Томске 8-913-810-05-44.