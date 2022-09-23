Жители Донбасса смогут проголосовать на референдуме в Томской области

В Томской области приезжие жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области смогут проголосовать на референдуме. Фото: региональный избирком.

В Томской области приезжие жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области смогут проголосовать на референдуме. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября, сообщил официальный telegram-канал региональной избирательной комиссии.

Уточняется, что с 23 по 26 сентября голосование будет организовано вне помещения, 27 сентября – в Томске на ул. Карла Маркса, 14.

В избиркоме рассказали, что на участке надо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий проживание на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей

Также добавляется, что по вопросам участия в референдуме можно обратиться по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-00-20 или позвонить на «горячую линию» в Томске 8-913-810-05-44.