Томская полиция ищет очевидцев массовой аварии на улице Пушкина Фото: Ксения Высотина

Томская полиция ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия на улице Пушкина, 60, которое произошло 25 сентября около 15:40.

По предварительным данным, 45-летний водитель минивэна Nissan Presage не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с четырьмя автомобилями, стоявшими на светофоре — Nissan X-Trail, Subaru Impreza, Toyota Camry и Lada Granta. 7-летняя девочка-пассажир Nissan X-Trail с травмами была доставлена в медучреждение.

Очевидцев этого ДТП, а также наезда на двух женщин-пешеходов на ул. Пушкина, 61, ст. 1, просят обратиться в областное управление ГИБДД на Иркутском тракте, 79 (каб. 103) или по телефону 8(3822)794-693.