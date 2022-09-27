В первой половине октября в Томске ожидается потепление

В отдельные дни октября температура воздуха в Томске поднимется до +14°C Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске и области в конце следующей недели ожидается кратковременное потепление, в течение нескольких дней дневная температура будет удерживаться на уровне +10...+14°C по данным сайта Gismeteo.

До конца текущей недели в городе столбик термометра днем будет оставаться на уровне 2-4 градусов тепла. Самыми теплыми будут вторые выходные октября: 8 октября воздух прогреется до 14 градусов тепла.

После 11 октября в городе вновь похолодает, вторая половина октября обещает быть дождливой. После 26 октября дневные температуры установятся на отметке ниже нуля, ночью возможны заморозки до -8°C.

Схожая погодная картина ожидается на территории всей Томской области: к примеру, на крайнем северо-западе, в Стрежевом, 7 октября потеплеет до +11°C.