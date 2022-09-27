Житель Томской области получил соль и дешевый видеорегистратор вместо своего заказа

Мужчина заказал более дорогую модель видеорегистратора, но получил совсем не тот товар Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция Томской области сообщает об инциденте, который произошел с жителем области. Мужчина, желая купить хороший товар через Интернет, попал на мошенников и потерял четыре тысячи рублей.

"В дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск обратился 59-летний местный житель, который принес с собой почтовую коробку с пакетом солью и некачественным товаром", - пишет пресс-служба.

Уточняется, что мужчина выбрал в Интернет-магазине качественную модель видеорегистратора и сразу же оплатил заказ. В итоге на почту пришла посылка из магазина, но внутри оказалось вместо ожидаемой покупки - пакет соли и бюджетная модель гаджета. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.

Сотрудники полиции завели уголовное дело по статье "мошенничество".

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