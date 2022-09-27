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Общество27 сентября 2022 4:01

Житель Томской области получил соль и дешевый видеорегистратор вместо своего заказа

Мужчина заказал более дорогую модель видеорегистратора, но получил совсем не тот товар
Алёна ГОЛЕВА
Мужчина заказал более дорогую модель видеорегистратора, но получил совсем не тот товар

Мужчина заказал более дорогую модель видеорегистратора, но получил совсем не тот товар

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция Томской области сообщает об инциденте, который произошел с жителем области. Мужчина, желая купить хороший товар через Интернет, попал на мошенников и потерял четыре тысячи рублей.

"В дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск обратился 59-летний местный житель, который принес с собой почтовую коробку с пакетом солью и некачественным товаром", - пишет пресс-служба.

Уточняется, что мужчина выбрал в Интернет-магазине качественную модель видеорегистратора и сразу же оплатил заказ. В итоге на почту пришла посылка из магазина, но внутри оказалось вместо ожидаемой покупки - пакет соли и бюджетная модель гаджета. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.

Сотрудники полиции завели уголовное дело по статье "мошенничество".

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