Жительница Томска предстанет перед судом за убийство своего сожителя

Женщина разозлилась на мужчину и нанесла ему ножевые ранения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Томска обвиняется в убийстве своего сожителя, которого она убила в ходе ссоры в июле этого года. Уголовное дело направлено в суд, об этом сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

"По версии следствия, в июле 2022 года обвиняемая в очередной раз поссорилась со своим сожителем. В ходе выяснения отношений она схватила нож и нанесла им многочисленные удары по различным частям тела мужчины", - пишет пресс служба.

От полученных ран 39-летний мужчина скончался на месте. После произошедшего подсудимая позвонила сотруднику органа внутренних дел, осуществляющему административный надзор в отношении нее. Причину убийства она объяснила тем, что разозлилась на сожителя, поэтому решилась на убийство.

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