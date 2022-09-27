В Томске ребенок-инвалид получил квартиру после вмешательства прокуратуры

Семья стоит на учете с 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Советского района Томска обратилась в прокуратуру по факту нарушения прав ее дочки-инвалида. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Установлено, что в силу имеющейся у 9-летней дочери заявительницы тяжелой формы хронического заболевания она имеет право на внеочередное предоставление жилого помещения на условиях социального найма с учетом ее права на дополнительную жилую площадь", - говорится в сообщении.

Уточняется. что с февраля 2021 года семья девочки состоит на учете малоимущих граждан и нуждается в предоставлении жилья.

Прокурор обратился в суд с заявлением о защите прав ребенка-инвалида, его требования удовлетворены. Семье предоставили благоустроенную квартиру.

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Местная жительница обратилась в прокуратуру из-за нарушения прав ее ребенка-инвалида, сообщает пресс-служба регионального ведомства.