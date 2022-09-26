В Томске осудили мужчину за кражу обогревателя и телевизора из съемной квартиры

Украденное он продал, а деньги присвоил себе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске завели уголовное дело в отношении мужчины, укравшего имущество из съемной квартиры, в которой ранее проживал. Суд вынес приговор, избрав меру наказания - лишение свободы, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

"Судом установлено, что с июня 2020 года мужчина проживал в арендованной квартире. В апреле-мае 2021 года он нуждался в деньгах и продал принадлежащие хозяйке жилого помещения телевизор и обогреватель, распорядившись вырученными денежными средствами по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Кроме того, житель Томска совершил преступления в период условно-досрочного освобождения от наказания за совершение аналогичного преступления. Общий ущерб от хищения составил более 5 тыс. рублей.

По статье "кража" суд приговорил виновного к одному году пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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