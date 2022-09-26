Почти 30 улиц Томска и области обесточат 27 сентября

"Горсети" проведут плановые отключения Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Во вторник, 27 сентября, на нескольких улицах Томска и области не будет электричества. Временное отключение пройдет в связи с ремонтными работами энергоресурсной компании. Официальные данные появились на сайте "Горсетей".

27 сентября с 09.00 до 16.30 пер. Сакко 1-3,1-а,2 стр.5,2 стр.9,2-6,2/3,2/7 пр-кт Ленина 140-144,144-а,173,177 пер. Базарный 11,12 ул. Горького Максима 45,45-а,56/1 ул. Источная 38,38-а,40-а,47,51,53/1 ул. Татарская 45-51,46-54,46/1

Также временно не будет света по следующим адресам:

27 сентября с 09.00 до 17.00 Жигулевский проезд 1,5-9,6-8,уч.4 ул. Жигулевская 1-11,4-14,17 ул. Мостовая 1-3,1/1,2,4-а,6-12,7-9,16 ул. Мостовая 1-я 4,5,11-13,14,уч.11 ул. Сухумская 7-9 ул. Усть-Киргизка 1-я 2-8,5-9,8/1,10-12,10-а,18,19-23,24,уч.7,уч.17 ул. Усть-Киргизка 2-я 1,2-6,5-7,10-16,12/1,13-15,17-а,18-а,19,22,23 стр.1,23/2,23/11,уч.1 ул. Усть-Киргизка 3-я 1-5,4,9-33,10,14-20,24-30,25-а,25-б,28-а,31-а,34,37,40 ул. Усть-Киргизка 4-я 2-10,2-а,3-5,6-а,7-а,7-б,9 ул. Усть-Киргизка 5-я 3,4,11-15,14-16,16-а,уч.4-б,уч.15-а ул. Усть-Киргизкий 2-й тупик 2,5-11,6,15 ул.Усть-Киргизка 2-я 2 сад СНТ ""Вишня"" 249 Росинка пер. Вербный 4-8,7-9 Росинка пер. Кометный 1,2-10,5-7,уч.12 Росинка пер. Лунный 1-7,4,8-10 Росинка пер. Ольховый 2,3-5,6,9 Росинка пер. Полярный 1,1-а,2-6,10,уч. 5,уч.5-а,уч.6,уч.9,уч.9-а Росинка ул. Благовещенская 1-7,2-а,4-10,11-21 Росинка ул. Дождевая 1-5,2,6,9,10-12,13-17,15-а,16,20-24,25-31,30,36,уч.4,уч.8 Росинка пер. Яблоневый 1-5,2-30,11-27,32 стр.1,34,уч.7,уч.29,уч.36 ул. Партизанская 9,9/1,9/2,9/3,9/3 стр.1,9/3 стр.2 Вершинина проезд 7/1 ул. Киевская 86-88,86-а,86-б,86-в,86-г,88-в ул. Матросова Александра 2/1,4.

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