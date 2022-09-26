Жители Томской области жалуются на агрессивных собак

В Каргасокском районе происходят нападения на домашних животных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Каргасокском районе Томской области жители жалуются на нападения собак, которые травмируют людей и грызут домашних скот. Подобные инциденты происходят регулярно, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

"Псы беспощадно грызут скот (овец, куриц, гусей), кусают взрослых и пугают детей. В прошлом году глава района во всех грехах нападениях обвинил жителей и росомах. Прокуратура взялась за дело, но с мёртвой точки оно не сдвинулось", - написал изданию очевидец.

Также по словам обратившегося, никаких мер для устранения ситуации не принимается, так как владельцев собак "нельзя вычислить".

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