Томский университет запустил новую VR-лабораторию за 3 млн рублей

Студенты уже занимаются в новой аудитории Фото: Пресс-служба ТПУ

Томский политехнический университет модернизировал учебную лабораторию в Инженерной школе энергетики. В ней появилось оборудование с использованием технологий виртуальной реальности, об этом сообщает пресс-служба университета.

"На ремонт помещения и создание многофункциональных комплексов на базе вуза было потрачено более трех миллионов рублей. Создание инновационной образовательной среды проведено за счет средств федеральной программы "Приоритет 2030" по стратегическому проекту "Энергия будущего", - говорится в сообщении.

В аудиторию установили высокопроизводительные компьютеры, VR-тренажеры для работы в виртуальном пространстве, шлемы для VR, камеры и виртуальные учебные комплексы, которое моделирует реальные производственные процессы тепловых и электроэнергетических установок.

Также планируется внедрить режим мультиплеера, чтобы приблизить обучение к реальному производственному процессу. Не исключено, что скоро студенты смогут защищать дипломные работы с использованием VR-технологий.

"Появление VR-тренажеров позволит усилить образовательные программы в части получения студентами навыков и компетенций, которые им будут необходимы на реальных предприятиях топливно-энергетического комплекса", - сообщает пресс-служба.

Читайте также: Губернатор Томской области Владимир Мазур прокомментировал отставку своего зама Шатурного.