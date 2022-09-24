В Томской области один человек погиб, 13 ранены в результате ДТП за 19-23 сентября

Полиция региона предупредила о всплеске дорожно-транспортного травматизма в холодное время года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Томская полиция предупредила жителей региона о всплеске дорожно-транспортного травматизма на прошедшей рабочей неделе. В пресс-релизе УМВД России по Томской области отмечается, что в период с 19 по 23 сентября произошли 12 ДТП, в которых один человек погиб и 13 получили ранения различной степени тяжести.

"Наиболее аварийными стали 22 сентября (5 происшествий, 1 человек погиб, 5 получили ранения) и 23 сентября (4 происшествия, 5 человек получили ранения)", — уточнили в ведомстве. Семь человек из 13 — пешеходы, пострадавшие в результате наезда автотранспорта. В одном из случаев виновником ДТП стал пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте.

Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, а с приближением зимы учитывать факторы, ухудшающие безопасность, такие как сокращение светлого времени суток и образование гололеда.

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