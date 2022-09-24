МЧС предупреждает томичей о высокой пожарной опасности 24-26 сентября

Четвертый класс пожарной опасности установлен в 11 районах области Фото: Федор СКВОРЦОВ

В 11 районах Томской области на выходных сохранится высокая пожарная опасность, сообщает ГУ МЧС региона со ссылкой на Гидрометцентр.

Высокий, четвертый класс пожарной опасности установится 24-26 сентября в Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Каргасокском, Кожевниковском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Тегульдетском, Томском и Чаинском районах.

Класс пожарной опасности в лесах указывает на вероятность возникновения лесных пожаров и рассчитывается как комплексный показатель в зависимости от погодных условий. Наивысший класс — пятый (чрезвычайная пожарная опасность).

В связи с высокой пожарной опасностью МЧС предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, таких как пожары в населенных пунктах и задымление территорий.

На следующей неделе в Томске ожидается похолодание.