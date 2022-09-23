Мобильные пункты вакцинации от гриппа и коронавируса будут работать в Томске 24 и 25 сентября

При обращении в мобильный пункт вакцинации необходимо иметь с собой паспорт и СНИЛС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Томска и Томской области смогут привиться в эти выходные в четырех мобильных пунктах вакцинации, сообщает пресс-служба областной администрации. В пунктах ставят прививки как от гриппа, так и от COVID-19.

Мобильные пункты работают по следующему графику:

24 сентября с 9 до 14 часов — Кировский МФЦ "Мои документы" (пр. Фрунзе, 103д); с 10 до 17 часов — ТРЦ "Изумрудный город"; с 11 до 14 часов — Медсанчасть №2 (ул. Бела Куна, 3); с 11 до 17 часов — ТЦ "Лето".

25 сентября с 10 до 14 часов — Медсанчасть №2 и ТРЦ "Изумрудный город; с 11 до 17 часов — ТЦ "Лето".

При обращении в мобильные пункты вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.

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