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Общество24 сентября 2022 3:17

Тарифы на коммунальные услуги в Томске в декабре поднимут и заморозят на полтора года

Томичей ждет второе повышение цен на ЖКУ за календарный год
Кирилл Гостев
Томичей ждет второе повышение цен на ЖКУ за календарный год

Томичей ждет второе повышение цен на ЖКУ за календарный год

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство Российской Федерации приняло решение перенести индексацию тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, сообщило 23 сентября Министерство экономического развития. Цены вырастут на горячую и холодную воду, электричество, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов.

Минэкономразвития отмечает, что следующее повышение тарифов наступит не ранее 1 июля 2024 года. Решение об индексации тарифов обосновано необходимостью обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов ЖКХ для обеспечения их бесперебойной работы.

Величина индексации тарифов станет известна позднее. Предельный размер индексации тарифов с 1 декабря 2022 года установлен на отметке 9%. В Томской области при предыдущем повышении цен 1 июля 2022 года тарифы выросли на 4,9%-8% в зависимости от вида услуги.

По расчетам Минэкономразвития, при повышении тарифов на 9% ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет в среднем на 324 рубля. Контроль за соблюдением верхнего предела индексации тарифа будет осуществлять Федеральная антимонопольная служба.