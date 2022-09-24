Тарифы на коммунальные услуги в Томске в декабре поднимут и заморозят на полтора года

Томичей ждет второе повышение цен на ЖКУ за календарный год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство Российской Федерации приняло решение перенести индексацию тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, сообщило 23 сентября Министерство экономического развития. Цены вырастут на горячую и холодную воду, электричество, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов.

Минэкономразвития отмечает, что следующее повышение тарифов наступит не ранее 1 июля 2024 года. Решение об индексации тарифов обосновано необходимостью обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов ЖКХ для обеспечения их бесперебойной работы.

Величина индексации тарифов станет известна позднее. Предельный размер индексации тарифов с 1 декабря 2022 года установлен на отметке 9%. В Томской области при предыдущем повышении цен 1 июля 2022 года тарифы выросли на 4,9%-8% в зависимости от вида услуги.

По расчетам Минэкономразвития, при повышении тарифов на 9% ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет в среднем на 324 рубля. Контроль за соблюдением верхнего предела индексации тарифа будет осуществлять Федеральная антимонопольная служба.