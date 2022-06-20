В Томской области с 1 июля 2022 года вырастут тарифы на коммунальные услуги

Индексы изменения размера платы за комуслуги по всем регионам России с 1 июля 2022 года правительство утвердило в октябре 2021 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ. В Томской области плата за коммунальные услуги вырастет от 4,9 до 8 %.

Индексы изменения размера платы за комуслуги по всем регионам России с 1 июля 2022 года правительство утвердило в октябре 2021 года. В Томской области этот индекс равен 5,2 %.

Предельный индекс изменения размера платы томичей за комуслуги для второго полугодия был утвержден в размере 7,7 %. Уточняется, что предельный индекс распространяется на все комуслуги, а не по отдельности на каждую.

Отопление и горячая вода

Плата за отопление по централизованной системе теплоснабжения с 1 июля 2022 года с учетом НДС в Томске будет выше на 7,6%, что составит 2 246,93 рубля за гигакалорию (на сегодняшний день 2 088,23 рубля).

С июля 2019 года на горячую воду установлен двухкомпонентный тариф, его стоимость зависит от расхода тепловой энергии для подогрева холодной воды. При этом для открытой и закрытой систем водоснабжения подсчет разный. Он зависит от компонента на тепловую энергию (величина тарифа за отопление).

При открытой системе в расчет идет компонент на теплоноситель. Его умножают на объем потребленной воды. При закрытой — компонент на холодную воду.

Холодная вода

Холодная вода станет дороже для томичей на 8% и составит 56,76 рубля за кубометр (на сегодняшний день 52,55).

Плата за водоотведение увеличится на 7%, с июля тариф составит 39,05 рубля за кубометр (на сегодняшний день 36,49).

Электричество

Плата за электроэнергию для жителей домов с газовыми плитами с 1 июля составит 4,04 рубля за киловатт-час (на сегодняшний день 3,85 рубля), что выше на 4,9 %.

Для жителей томских сел и домов без газовых плит тариф увеличится на 6,6% и составит 2,91 рубля за киловатт-час (на сегодняшний день 2,73).

Мусор

Тариф на мусор с 1 июля составит 60,4 рубля за кубический метр (на сегодняшний день 56,97 рубля), что выше на 6%. Эта сумма умножается на норматив на одного жильца в квартире и делится на год.