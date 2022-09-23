Житель Томска заболел COVID-19 три раза за два месяца

Томич рассказал свою историю журналисту "КП-Томск". Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Томска Юрий получил три положительных теста на COVID-19 за два месяца. Мужчина рассказал журналисту «КП-Томск», что все три заболевания сопровождались абсолютно разными симптомами.

«Первый раз была дикая боль в горле»

Первый положительный тест томич получил в начале августа. Тогда Юрий почувствовал себя плохо на работе, у мужчины возникло неприятное першение в горле, а к вечеру поднялась температура.

«Была слабость и начало першить в горле. Сначала я грешил на кондиционер на работе, но на следующий день поднялась температура и дико заболело горло», - уточняет томич.

Через два дня, после проявления симптомов, мужчина обратился к врачам в поликлинику и сдал тест, через два дня ему пришел положительный результат, и Юрий начал лечение. Однако боль в горле мужчину не покидала.

«Никакие таблетки не помогали, на столько сильно все болело, что я даже разговаривать не мог. Температура держалась на отметке 37.3, поэтому она не сильно меня беспокоила», - сказал мужчина.

Спустя две недели после болезни, Юрий сдал повторный тест, и он пришел отрицательный, но боль в горле все равно мешала мужчине.

«Второй тест пришлось делать через две недели после первого»

Спустя две недели после выздоровления Юрий вновь почувствовал першение в горле, но оно уже беспокоило не так сильно. Более неприятным симптомом для томича стала диарея. Из-за того, что мужчина уже переболел коронавирусом, он даже не подозревал, что инфекция вновь вернулась к нему.

«Жена где-то прочитала, что диарея – это новый симптом ковида. У меня не было даже предположений, что я снова заболел этой мерзкой инфекцией», - добавляет Юрий.

После уговоров жены сдать тест на COVID-19, Юрий пошел в платную клинику, чтобы узнать результат быстрее. На следующее утро томичу пришло сообщение на почту, где было сказано, что у него вновь положительный тест. Во второй раз болезнь протекала без температуры. Мужчина по-прежнему мучало першение в горле и диарея.

«Хоть температуры и не было, но была слабость», - уточнил Юрий.

Второй раз томич переболел чуть больше недели и позже получил отрицательный тест.

«В третий раз я уже смеялся»

Прошло несколько недель. Юрий вылечился и вновь стал ходить на работу. Мужчина был уверен, что осенью, когда начинается эпидемия простуд, он не заболеет. Однако к концу сентября у мужчины вновь поднялась температура.

«Я был дома на выходном, перед сном почувствовал очень сильную слабость, и жена попросила померить температуру. Тогда на термометре было 37.1», - уточнил томич.

На утро у Юрия начался кашель, а температура также держалась на отметке 37.1. Из-за того, что томич заболел третий раз за два месяца, он решил, что тест на ковид точно будет отрицательным и теперь у мужчины обычное ОРВИ.

«На меня снова повлияла супруга, когда к понедельнику у меня не прошел кашель. После работы заехал в платную клинику, сдал тест и во вторник пришел положительный результат. В третий раз я уже рассмеялся», - сказал Юрий.

В третий раз мужчина переболел первые три дня с кашлем и температурой, позже, сидя на карантине, у него не было никаких симптомов.

Также он отметил в разговоре с журналистом, что ставил прививку от COVID-19, но ревакцинацию не проходил.