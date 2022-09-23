По урожайности зерновых и рапса Томская область входит в топ-3 Сибири

Уборочная кампания в Томской области вступает в заключительную фазу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По промежуточным итогам уборочной кампании в 2022 году Томская область идет в тройке лидеров по урожайности зерновых и рапса среди регионов Сибирского федерального округа, сообщает пресс-служба областной администрации.

По состоянию на 23 сентября в Томской области план по уборке зерновых выполнен почти на две трети, или на 66,3%. Урожай составляет 337,2 тыс. тонн зерновых, или 29,5 центнера с гектара — в Сибири урожайность выше только в Кемеровской области и Красноярском крае.

В шести районах началась уборка рапса — собрано 5,7 тыс. тонн, или 20,9 ц/га. По урожайности рапса Томская область уступила только Кемеровской.

Уборка картофеля в области выполнена на 64,4%, овощей — на 23,2%. План по заготовке кормов выполнен на 96,6% от плана, а по засеванию озимыми культурами — на 101,8%.

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