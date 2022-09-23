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Общество23 сентября 2022 8:28

Томичи померяются картофельными клубнями на ярмарке в здании областного рынка

Ярмарка "Урожай - 2022" пройдет 24 сентября
Кирилл Гостев
Ярмарка "Урожай - 2022" пройдет 24 сентября

Ярмарка "Урожай - 2022" пройдет 24 сентября

Фото: Евгения ГУСЕВА

Томский областной рынок (пр. Фрунзе, 119/5) в ближайшую субботу примет традиционную осеннюю ярмарку "Урожай - 2022", сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Ярмарка откроется в 10 часов утра 24 сентября и продлится до 16 часов. Жители города смогут приобрести у хозяйств и фермеров региона свежие овощи, картофель, мясо-молочную продукцию, рыбу и дикоросы. Саженцы культур и другую продукцию для садоводов и огородников можно будет приобрести у делегаций предприятий, включая гостей региона из новосибирского и омского питомников.

На ярмарке также пройдет конкурс "Картошка - богатырь" на самые большие клубни.

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