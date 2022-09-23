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Общество23 сентября 2022 12:03

Аварийную подпорную стену в Томске отремонтируют к 25 октября

Стена находится на улице Учебная
Алёна ГОЛЕВА
Стена находится на улице Учебная

Стена находится на улице Учебная

Фото: Николай ХИЖНЯК

Пресс-служба мэрии Томска сообщает о начале ремонта аварийной стены, находящейся на Учебной, 7/1 в Томске.

"Аварийная подпорная стена представляет собой железобетонную конструкцию в виде вертикальной плиты с уступами и выполнена на свайном основании. В феврале городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности выделила более 11,7 млн рублей на проведение капитального ремонта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наполовину завершены работы по армированию самой подпорной стены. Специалисты должны закончить капитальный ремонт до 25 октября.

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