Для томичей в выходные будет работать справочная служба по отоплению и водоснабжению Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Для жителей Томска на ближайших выходных, 24-25 сентября, будет работать дежурная служба по оперативному информированию в связи с отоплением и водоснабжением, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Дежурство организуют все четыре районные администрации Томска. Томичи могут задать любые интересующие вопросы, связанные с подачей отопления и водоснабжения в дома. Если возникла аварийная ситуаций или дежурный не сможет дать оперативный ответ, сообщение будет передано диспетчерам ресурсоснабжающей организации.

Задать вопросы можно по телефонам 56-05-97, 56-52-35 или 55-51-77 для жителей Кировского района, 8-913-852-64-84 для Советского, 65-94-93 для Октябрьского и 51-76-90 для Ленинского района. В Кировском, Советском и Октябрьском районах звонки принимаются с 9 до 13 и с 14 до 18 часов, в Ленинском районе — круглосуточно.

Напомним, ранее на этой неделе губернатор Томской области Владимир Мазур поручил обеспечить томичей отоплением и горячей водой до 28 сентября.