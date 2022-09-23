В топ-50 лучших ресторанов Сибири вошли четыре заведения Томска

Победителей премии WHERETOEAT 2022 наградят 13 октября в Красноярске Фото: Иван МАКЕЕВ

Четыре ресторана из Томска вошли в список 50 лучших ресторанов Сибири по мнению независимой ресторанной премии WHERETOEAT 2022, сообщает пресс-служба администрации Томской области. В шорт-листе оказались заведения "Кухтерин", "Нарым", "Река 827" и "Снегири".

Распределение мест среди ресторанов организаторы премии пока не разглашают. Состав и порядок списков определяется тайным голосованием экспертов отрасли и представителей ресторанной прессы.

Напомним, что по итогам премии 2021 года в топ-50 попали также четыре томских заведения, еще 14 вошли в расширенный список 250 лучших сибирских ресторанов.

Церемония награждения победителей премии в номинации лучших ресторанов Сибири состоится в заключительный день Российского гастрономического форума в Красноярске 13 октября.