"В городе снега не будет": в Томске на выходных будет тепло и без осадков

В воскресенье похолодает. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

В Томской области в воскресенье, 25 сентября, ночью пройдет дождь с мокрым снегом. Однако в городе на выходных осадков не будет, сообщила журналисту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

В регионе 24 сентября пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается северо-западный 2-7 м/с с усилением до 14 м/с. Ночная температура прогнозируется до -1...+4 градусов, а дневная до +7...12 градусов.

В воскресенье, 25 сентября по области ночью пройдут осадки в виде мокрого снега, а днем будут дожди. Ветер прогнозируется северо-западный 2-7 м/с с усилением до 12 м/с. Ночная температура будет в пределах -2...+3 градуса, дневная - до +10 градусов.

В Томске в субботу горожан ожидает переменная облачность и северо-западный ветер до 2-7 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах +1...3 градуса, а днем - до +10...12 градусов. Дождя не прогнозируется.

В воскресенье, 25 сентября, в городе похолодает. Ночная температура упадет до 0...+2 градусов, а дневная - до +7...9 градусов. Дождя по-прежнему не будет.

Напомним, что ранее сообщалось, как к концу последней декады сентября в Томской области будет минусовая температура и осадки в виде снега.