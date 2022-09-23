Коммунальные службы Томска начали борьбу с гололедом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ожидании ночных заморозков коммунальные службы Томска готовятся к борьбе с гололедом, сообщает пресс-служба МБУ "Томск САХ".

Напомним, с 23 сентября в Томске ожидается резкое понижение температуры, и уже к выходным столбик термометра в ночное время опустится ниже нулевой отметки.

В связи с похолоданием специалисты "Томск САХ" увеличили количество пескоразбрасывающей техники на дежурстве до пяти машин. Дежурство пока организовано в ночное время, ближе к зиме график изменится на круглосуточный.

При отслеживании состояния дорог повышенное внимание уделяется опасным участкам, таким как путепроводы, мосты, развязки, спуски и подъемы.