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Общество23 сентября 2022 3:10

Коммунальные службы Томска начали борьбу с гололедом

Ночное дежурство техники организовано в ожидании заморозков
Кирилл Гостев
Коммунальные службы Томска начали борьбу с гололедом

Коммунальные службы Томска начали борьбу с гололедом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ожидании ночных заморозков коммунальные службы Томска готовятся к борьбе с гололедом, сообщает пресс-служба МБУ "Томск САХ".

Напомним, с 23 сентября в Томске ожидается резкое понижение температуры, и уже к выходным столбик термометра в ночное время опустится ниже нулевой отметки.

В связи с похолоданием специалисты "Томск САХ" увеличили количество пескоразбрасывающей техники на дежурстве до пяти машин. Дежурство пока организовано в ночное время, ближе к зиме график изменится на круглосуточный.

При отслеживании состояния дорог повышенное внимание уделяется опасным участкам, таким как путепроводы, мосты, развязки, спуски и подъемы.