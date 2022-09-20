"Жара и снег": в Томске на этой неделе будет резкий перепад температуры

В конце недели пойдет снег. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

В Томске на текущей неделе будет резкий перепад температуры. Если в середине недели горожан ожидает до +25 градусов, то к концу столбики термометра опустятся до минусовой температуры, сообщила журналисту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Синоптик рассказала, что в начале и в середине недели в Томске воздух днем прогреется до +23...25 градусов, а к ночи температура упадет до +10...12 градусов. Такое "бабье лето" продлится всего два дня.

С 23 сентября в Томске резко начнет холодать. Ночная температура в городе упадет до +5...7 градусов, а дневная - до +12...14 градусов. К 25 сентября в городе будет еще холоднее. Ночью температура опуститься до минус 1-3 градуса, а днем до минус 5-7 градусов. Также в воскресенье в Томске возможны осадки в виде снега.

В Томской области также произойдет резкий спад температуры. В начале и в середине последней декады сентября в регионе будет ночная температура в пределах +13 градусов, а дневная - до +26 градусов. К концу недели ночная температура упадет до минус 1-6 градуса, а дневная - до +4...9 градусов.