Жители Томска обнаружили тараканов в общепите "Изумрудного города"

В пятницу утром, 23 сентября, томичи обсуждали появление усатого насекомого, его заметили в одной из точек питания "Изумрудного города". Обсуждение велось в "ДТП ЧП Томск".

Однако не все придерживались негативной точки зрения. Были и те, кто отметили, что тараканы в местах общественного питания - норма, известная повсеместно.

"Я открою вам тайну, в любом общепите, где-нибудь за шкафами, или еще где-то, по любому есть тараканы. Это вам для просвещения", - заметил другой.

"Еда значит хорошая здоровая экологически правильная", - написал один из участников обсуждения.

Многие жители города с юмором отнеслись к неожиданной встрече.

"Стасик вышел на прогулку", - ответил один из подписчиков канала.

Напомним, не так давно в Томске в продуктовом магазине на Пушкина горожане нашли таракана, который ползал рядом с хлебобулочными изделиями. Также пациенты городской больницы №3 пожаловались на тараканов в их палатах.

Читайте также: Глава лесничества в Томской области выплатил полумиллионный штраф за незаконную рубку.