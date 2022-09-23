Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 сентября 2022 3:02

Жители Томска обнаружили тараканов в общепите "Изумрудного города"

Насекомое заметили на одном из фуд-кортов ТРЦ
Алёна ГОЛЕВА

В пятницу утром, 23 сентября, томичи обсуждали появление усатого насекомого, его заметили в одной из точек питания "Изумрудного города". Обсуждение велось в "ДТП ЧП Томск".

Однако не все придерживались негативной точки зрения. Были и те, кто отметили, что тараканы в местах общественного питания - норма, известная повсеместно.

"Я открою вам тайну, в любом общепите, где-нибудь за шкафами, или еще где-то, по любому есть тараканы. Это вам для просвещения", - заметил другой.

"Еда значит хорошая здоровая экологически правильная", - написал один из участников обсуждения.

Многие жители города с юмором отнеслись к неожиданной встрече.

"Стасик вышел на прогулку", - ответил один из подписчиков канала.

Напомним, не так давно в Томске в продуктовом магазине на Пушкина горожане нашли таракана, который ползал рядом с хлебобулочными изделиями. Также пациенты городской больницы №3 пожаловались на тараканов в их палатах.

Читайте также: Глава лесничества в Томской области выплатил полумиллионный штраф за незаконную рубку.